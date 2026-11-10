В Рязанской филармонии покажут остросюжетную комедию «Охота на мужчин»

11 декабря на сцене Рязанской филармонии состоится показ спектакля «Охота на мужчин» (16+). Зрителей ждет остросюжетная комедия с участием известных российских актеров театра и кино.

По сюжету главная героиня — экстравагантная красотка, о которой мечтает едва ли не каждый мужчина, кроме собственного мужа. В погоне за острыми ощущениями она знакомится с молодым интеллигентом и быстро погружает его в мощный водоворот неотвратимых событий. Жизнь молодого человека превращается в настоящий хаос, а атмосфера накаляется с каждой минутой. Как выкрутиться из сложившейся ситуации? Эту загадку предстоит разгадать зрителям.

Постановка обещает изящный юмор, взрыв эмоций, неожиданные признания, коварство и, конечно, любовь. Неожиданная развязка еще раз подтвердит истину: будь осторожен со своими желаниями — они имеют свойство сбываться.

В ролях: Станислав Бондаренко, Иван Жидков и Анна Михайловская. Продолжительность спектакля 1 час 50 минут с антрактом.