Киркоров объяснил, почему его вывели под руки после концерта в Тюмени

Народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал в социальных сетях сообщения о плохом самочувствии во время концерта в Тюмени.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что во время вчерашнего выступления певец с трудом держался на ногах, а после шоу его и вовсе вывели со сцены под руки. Некоторые зрители остались недовольны произошедшим и начали требовать возврата денег за билеты.

Сам Киркоров объяснил случившееся серьезным недомоганием. Он уточнил, что вышел на сцену с высокой температурой. По его словам, концерт стал одним из самых сложных за всю его карьеру, а исполнение номеров требовало огромных усилий.

«Возможно, завтра я пожалею о своем решении не отменять концерт, но я просто не мог поступить иначе. Меня так воспитали, так научили мои родители: «Лопни, но держи фасон!» — пояснил Киркоров.

Артист отметил, что в этот раз было особенно трудно придерживаться семейных традиций, но он твердо решил не разочаровать зрителей.

Певец выразил благодарность врачам скорой, которые оказали ему помощь. Он заверил поклонников, что уже на следующий день вернется на сцену и выступит с полноценным шоу. Также исполнитель извинился перед зрителями за то, что не смог подарить им эмоции, за которыми они пришли.