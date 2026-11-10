В Рязани 10 ноября отключат свет на шести улицах и в переулке

Жители нескольких районов Рязани временно останутся без электричества 10 ноября. Отключение запланировано с 10:30 до 12:00.

Как сообщили в АО «РГРЭС», специалисты ПАО «Россети Центр и Приволжье» проведут неотложные ремонтные работы. Они необходимы для повышения надежности электроснабжения.

Электричество временно отключат по следующим адресам:

Улица Большая (Шереметьево-Песочня): дома 4, 5, 10–41, 43–55, 57, 58, 60, 62, 63Ж, 64–82.

дома 4, 5, 10–41, 43–55, 57, 58, 60, 62, 63Ж, 64–82. Старое Село (Шереметьево-Песочня): дома 45, 55–78, 80–87.

дома 45, 55–78, 80–87. Сережина Гора: дома 1–7, 9, 11, 13, 15–25, 27, 29, 35, 37, 39, 39/1, 41, 43, 45, 997.

дома 1–7, 9, 11, 13, 15–25, 27, 29, 35, 37, 39, 39/1, 41, 43, 45, 997. Бугровка (Шереметьево-Песочня): дома 1–21, 24.

дома 1–21, 24. Колупановка (Шереметьево-Песочня): дома 1, 7.

дома 1, 7. Сережин переулок: дома 1–18, 24, 28.

Энергетики просят жителей учитывать временное отключение при планировании дел. После завершения ремонта подачу электричества восстановят.