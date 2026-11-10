Военкор Коц разобрал катастрофические последствия ночных атак на энергетику Украины

Ночь на 10 ноября принесла новую серию ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Под огнем оказались объекты сразу в трех областях — Днепропетровской, Полтавской и Киевской. География атак охватила энергетические узлы разного уровня: от магистральных подстанций на 330 кВ до районных на 110 кВ. Отдельно Минобороны России сообщило о поражении трех судов в Черном море.

Военный корреспондент Александр Коц разобрал последствия ночных событий.

Днепропетровская область: перебои со светом, водой и транспортом

Первые сообщения об ударах появились вечером 9 ноября. Около 19:00 в Вольногорске Каменского района загорелся объект «Укрэнерго». По данным Минобороны России, целью стала подстанция мощностью 330 кВ — один из ключевых элементов региональной энергосистемы.

Компания ДТЭК сообщила о повреждении важного энергетического оборудования. Без электричества осталась значительная часть Днепропетровска и Каменского, отключения затронули объекты критической инфраструктуры. Вместо плановых графиков пришлось вводить экстренные ограничения.

Последствия вышли за пределы энергетики. В Днепропетровске остановились трамваи и троллейбусы, в отдельных районах возникла угроза перебоев с водоснабжением. В Каменском прекратили движение все четыре трамвайных маршрута.

Ночью сообщения об атаке поступили из Кривого Рога. Глава Совета обороны города Александр Вилкул заявил об ударах по объектам критической инфраструктуры. По информации Коца, за три дня повреждения получили около десяти объектов «Днепровских электросетей».

Полтавская область: аварийные отключения на фоне энергетического кризиса

В Кременчуге, согласно сводке российского военного ведомства, поражена подстанция на 154 кВ. Начальник Полтавской областной военной администрации Дякивнич подтвердил удар по промышленному предприятию.

Ситуация с энергоснабжением в городе остается сложной. Местная ТЭЦ разрушена, подачу тепла в жилые дома восстанавливают поэтапно. Аварийные отключения накладываются на плановые ограничения, поэтому жители могут оставаться без электричества до десяти часов подряд.

Ближе к полуночи взрывы прогремели и в Полтавском районе. По сообщениям, целью вновь стал энергетический объект. В отдельных микрорайонах Полтавы после взрыва исчезли электричество и вода.

Киевская область: отключения могут достигать 17 часов

Еще две подстанции на 110 кВ оказались в центре внимания в Переяславе и Яготине. Эти города расположены в восточной части Киевской области, на направлении трассы в сторону Полтавы.

По данным мониторинговых каналов, около полуночи в этом районе фиксировали движение реактивных беспилотников.

Энергетические ограничения затронули все 12 подочередей Киевской области. На вторник, 10 ноября, жителям объявили отключения продолжительностью от 14 до 17 часов в сутки.

Первый вице-премьер Украины, министр энергетики Денис Шмыгаль признал, что наиболее тяжелая ситуация сложилась в Киеве и Днепропетровске. Он объяснил рост точности атак применением реактивных беспилотников, которые самостоятельно находят цели с помощью mesh-сетей и искусственного интеллекта.

Черное море: сообщения о поражении трех судов

Отдельный эпизод ночных событий связан с морской логистикой. Минобороны России заявило об уничтожении северо-восточнее Одессы сухогруза с вооружением и военным имуществом, а также танкера, перевозившего горючее для ВСУ.

Восточнее, по данным российского ведомства, поражен еще один сухогруз с грузом двойного назначения.

Украинская сторона, как отмечает Александр Коц, ранее сообщала более чем о 570 атаках на суда с начала года и называла Черное море самой опасной акваторией мира для судоходства.

«В Киеве насчитали с начала года больше 570 атак на суда и жалуются, что Черное море стало самым опасным для судоходства в мире. Ну а кто первый начал-то?» — задаёт риторический вопрос военкор.