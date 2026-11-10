Сотрудник кладбища рассказал о трудностях при захоронении Федосеевой-Шукшиной

Подготовка могилы для народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной вызовет серьезные проблемы, пишет «МК».

Актрису похоронят в среду на Новодевичьем кладбище рядом с режиссером Василием Шукшиным, которого не стало 52 года назад.

«Подготовка захоронения может оказаться непростой. На могиле ее знаменитого мужа установлен массивный высокий обелиск. Перед похоронами памятник придется демонтировать», — говорится в публикации.

Как отметил в беседе с изданием сотрудник одного из кладбищ, монумент нужно временно убрать, иначе можно повредить фундамент, а сам памятник потеряет устойчивость. При этом его отдельные элементы могут весить сотни килограммов и даже больше тонны.

«Если надо будет поднимать целиком, привлекут специальное оборудование. И вот тогда могут возникнуть сложности», — заявил собеседник издания.

По его словам, автокран не всегда может подъехать к могиле. Для выполнения задачи используют компактное подъемное оборудование, специальные тележки и такелажные устройства. Иногда приходится работать вручную, используя грузоподъемные механизмы. При этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить соседние захоронения.

«Страшно представить, сколько может обойтись итоговая стоимость с таким сложным памятником. Сумма выйдет существенная», — обратил внимание специалист.

Он добавил, что памятник Шукшину смогут вернуть на могилу не ранее чем через год, пока грунт не даст усадку.

Федосеева-Шукшина ушла из жизни в возрасте 88 лет. Эту печальную новость сообщили 7 ноября. Она была известной актрисой советского кино, которую зрители помнят по таким фильмам, как «Калина красная», «Печки-лавочки», «Вам и не снилось…» и сериалу «Двенадцать стульев».