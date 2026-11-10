Анна-Мария Ефремова стала владелицей квартиры Ксении Качалиной в Москве

Старшая дочь актера Михаила Ефремова, 26-летняя Анна-Мария Ефремова, оформила в собственность квартиру своей покойной матери Ксении Качалиной. Речь идет о недвижимости в Брюсовом переулке в центре Москвы.

По данным SHOT, площадь квартиры составляет около 60 квадратных метров. Дом, в котором она расположена, построили в 1914 году. Стоимость недвижимости оценивается примерно в 60 млн рублей.

Как утверждает канал, перед оформлением наследства дочь артиста сменила имя и получила новый паспорт. Теперь она представляется Сергеем.

Впервые Анна-Мария публично попросила обращаться к ней в мужском роде* в 2020 году. Годом позже она начала использовать имя Сергей. Тогда же дочь актера рассказывала о планах пройти гормональную терапию.

Ранее SHOT сообщал, что квартира Ксении Качалиной почти год оставалась без присмотра. Анна-Мария не спешила вступать в наследство. Теперь недвижимость официально перешла в ее собственность.

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