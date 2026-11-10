Две россиянки и украинка пострадали в  столкновении катера и рыболовецкого судна в Паттайе

Две россиянки и гражданка Украины пострадали при столкновении катера с рыболовецким судном у пирса Бали Хай в Паттайе. Авария произошла вечером 9 ноября около 23:00, сообщает SHOT.

На борту катера находились 27 пассажиров. После столкновения судно получило серьезные повреждения и начало тонуть. Девять человек получили травмы, среди них две гражданки России и одна украинка.

Всех пострадавших доставили в больницы Паттайи. Информация о тяжести их состояния не приводится.

Участники происшествия по-разному описывают обстоятельства аварии. Капитан рыболовецкого судна утверждает, что катер двигался на высокой скорости. По его словам, экипаж пытался избежать столкновения, но сделать это не удалось.

Водитель катера заявил, что не заметил другое судно.

Обстоятельства происшествия выясняются.