В Рязани восстановили электричество на большинстве улиц после утреннего отключения

В Рязани в 6:40 восстановили электроснабжение на большинстве улиц, где утром 10 ноября произошло технологическое нарушение на электросетях. Об этом сообщили в АО «РГРЭС».

Электричество вернули на улицы Ленина, Свободы, Фирсова, Вознесенскую, Урицкого, Щедрина, Николодворянскую, Полонского, Садовую, 8 Марта, Лермонтова, Попова, Радиозаводскую, Совхозную и 1-й Совхозный проезд.

Ремонт продолжается на улице Лево-Лыбедской. Бригада работает у домов № 9, 11, 13 и 15. Энергетики рассчитывают в ближайшее время восстановить электроснабжение оставшихся потребителей.

Напомним, отключение произошло в 5:15. Ранее РГРЭС сообщала, что причиной стало технологическое нарушение. Первоначально специалисты ориентировались на восстановление электричества в течение двух часов.