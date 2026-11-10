Хватит уже этого идиота: хоккеисты жёстко высказались о чиновнике после слов о российских спортсменках

Чешские хоккеисты, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), раскритиковали министра иностранных дел Чехии Петра Мацинку за высказывания о российских спортсменках. Поводом стали его комментарии о женском хоккее и участии российских девушек в юниорском чемпионате мира в Остраве. Об этом сообщает «Чемпионат».

Ранее в эфире CNN Prima News глава чешского МИД назвал хоккей мужским видом спорта, а российских хоккеисток охарактеризовал как «мужеподобных». Он заявил, что юниорский чемпионат мира в Остраве обойдётся без участия российских спортсменок.

Высказывания министра вызвали недовольство у нескольких представителей чешского хоккея, играющих в НХЛ. Они выразили свою позицию в социальных сетях.

Нападающий «Калгари Флэймз» Адам Клапка коротко отреагировал на слова Мацинки:

«Хватит уже этого идиота, пожалуйста».

Форвард «Колорадо Эвеланш» Мартин Нечас также не стал скрывать возмущения.

«Как такое вообще можно сказать?» — написал хоккеист.

Вратарь «Анахайм Дакс» Лукаш Достал выступил в защиту женского хоккея и подчеркнул, что этот спорт открыт для всех.