В Рязани утром 10 ноября отключили электричество на 16 улицах

Утром 10 ноября в Рязани произошло технологическое нарушение на электросетях. В 5:15 без электричества остались жители 16 улиц города, сообщили в АО «РГРЭС».
Под отключение попали улицы:
- Ленина
- Свободы
- Лево-Лыбедская
- Фирсова
- Вознесенская
- Урицкого
- Щедрина
- Николодворянская
- Полонского
- Садовая
- 8 Марта
- Лермонтова
- Попова
- Радиозаводская
- Совхозная
- 1-й Совхозный проезд
Аварийная бригада локализует поврежденный участок сети. Специалисты рассчитывают восстановить электроснабжение в течение двух часов.
По вопросам отключения электричества рязанцы могут обратиться в РГРЭС по телефону 55-01-12.
Энергетики извинились перед жителями за доставленные неудобства.