В Рязани утром 10 ноября отключили электричество на 16 улицах

Утром 10 ноября в Рязани произошло технологическое нарушение на электросетях. В 5:15 без электричества остались жители 16 улиц города, сообщили в АО «РГРЭС».

Под отключение попали улицы:

Ленина

Свободы

Лево-Лыбедская

Фирсова

Вознесенская

Урицкого

Щедрина

Николодворянская

Полонского

Садовая

8 Марта

Лермонтова

Попова

Радиозаводская

Совхозная

1-й Совхозный проезд

Аварийная бригада локализует поврежденный участок сети. Специалисты рассчитывают восстановить электроснабжение в течение двух часов.

По вопросам отключения электричества рязанцы могут обратиться в РГРЭС по телефону 55-01-12.

Энергетики извинились перед жителями за доставленные неудобства.