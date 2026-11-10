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Общество

В Рязани утром 10 ноября отключили электричество на 16 улицах

Автор Алексей Самохин

Утром 10 ноября в Рязани произошло технологическое нарушение на электросетях. В 5:15 без электричества остались жители 16 улиц города, сообщили в АО «РГРЭС».

Под отключение попали улицы:

  • Ленина
  • Свободы
  • Лево-Лыбедская
  • Фирсова
  • Вознесенская
  • Урицкого
  • Щедрина
  • Николодворянская
  • Полонского
  • Садовая
  • 8 Марта
  • Лермонтова
  • Попова
  • Радиозаводская
  • Совхозная
  • 1-й Совхозный проезд

Аварийная бригада локализует поврежденный участок сети. Специалисты рассчитывают восстановить электроснабжение в течение двух часов.

По вопросам отключения электричества рязанцы могут обратиться в РГРЭС по телефону 55-01-12.

Энергетики извинились перед жителями за доставленные неудобства.

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