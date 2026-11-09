Ученые объяснили, почему «розовый шум» делает беседу приятнее и комфортнее

Мы все интуитивно чувствуем, когда разговор «не идет» или, наоборот, течет легко и приятно. Теперь у этого чувства есть научное объяснение. Исследователи из Дартмутского колледжа (США) выявили уникальный физический феномен, определяющий успешность человеческой коммуникации, и метафорически назвали его «розовым шумом». Работа научной группы под руководством Кэтрин О’Нелл опубликована в журнале Science Advances, сообщает aif.ru.

В классической физике «розовым шумом» называют сигнал, в котором энергия сосредоточена в низких частотах. Американские ученые перенесли эту метафору в область лингвистики и психологии общения.

Они обнаружили, что в комфортной беседе собеседники не просто обмениваются репликами, а периодически синхронизируются: обсуждают одни темы и используют схожую лексику. Однако ключевой момент наступает, когда один из участников вводит новый вектор разговора, намеренно нарушая эту синхронизацию. Если второй собеседник подхватывает инициативу, ритм диалога восстанавливается. Именно такие циклические колебания согласия и легкого расхождения формируют ту самую приятную, живую атмосферу диалога.

Чтобы подтвердить свою гипотезу, команда проанализировала два массива реальных диалогов, сопоставляя уровень проявления «розового шума» с субъективной оценкой удовольствия участников. Эффект блестяще подтвердился как в записях «быстрых свиданий», так и в подкастах: чем интенсивнее проявлялся этот ритм, тем выше люди оценивали приятность беседы.

Более того, исследователи решили проверить теорию на искусственном интеллекте. Они использовали продвинутую языковую модель Claude Sonnet 3.7 для генерации сценариев «приятного» и «неприятного» диалога. В текстах, классифицированных как комфортные, признаки «розового шума» выражались гораздо ярче. Ученые объясняют это тем, что нейросеть, обучаясь на огромных массивах человеческих текстов, невольно воспроизвела естественный ритм успешной человеческой коммуникации.

Как отметила руководитель исследования Кэтрин О’Нелл, в физике «розовый шум» существует именно на грани хаоса. Это состояние позволяет системе оставаться стабильной, но не застывать в статике.

«Это особенно интересно для беседы: вы задерживаетесь на теме достаточно, чтобы узнать друг друга и понять предмет, но не застреваете, пока тема не выдохлась», — пояснила эксперт.

Традиционные теории речи долгое время рассматривали диалог как линейный процесс достижения конкретной цели. Концепция «розового шума» ломает эту парадигму, показывая общение как живой, пульсирующий организм.

Авторы исследования надеются, что новые данные помогут людям осознанно выстраивать коммуникацию, не боясь менять темы и нарушать привычный ритм. Кроме того, это открытие станет важным ориентиром для разработчиков искусственного интеллекта, стремящихся сделать взаимодействие человека и машины максимально естественным и эмпатичным.