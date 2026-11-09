Синоптик Позднякова рассказала, какой будет зима в центре России

Температура воздуха зимой в России постепенно повышается каждые 10 лет. За последние три десятилетия в средних широтах страны средняя температура зимних месяцев выросла на два-три градуса. Об этом NEWS.ru рассказала метеоролог, специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, тенденция к потеплению может сохраниться и в дальнейшем. При этом прогноз на предстоящую зиму в столичном регионе уже выпустил Гидрометцентр России.

«Я придерживаюсь прогноза, который выпускает Гидрометцентр. Он говорит, что зима с декабря по февраль в столичном регионе будет теплой, то есть положительная аномалия температуры будет наблюдаться все месяцы», — пояснила Позднякова.

С большой долей вероятности можно предположить, что похожая погода будет и в Рязани, ведь наш город находится сравнительно недалеко от столицы.

Метеоролог подчеркнула, что долгосрочные прогнозы остаются неоднозначными. На фоне глобального потепления специалисты анализируют изменения температуры в течение продолжительных периодов, однако климатические тенденции не позволяют однозначно определить характер каждого отдельного сезона.

Позднякова отметила, что нынешние климатические процессы в Северном полушарии многие связывают с активной фазой Эль-Ниньо.

По оценке специалиста, вероятность влияния этого природного явления на погоду в Москве предстоящей зимой составляет 70%.