Два человека погибли при пожаре в жилом доме на западе Москвы

Два человека погибли при пожаре в девятиэтажном жилом доме на Очаковском шоссе в Москве. Еще пятерых жильцов спасли во время тушения возгорания. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы.

«В результате пожара в девятиэтажном жилом доме на Очаковском шоссе, предварительно, погибли два человека», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, спасателям удалось вывести из здания пять человек. Обстоятельства происшествия выясняют следователи, личности погибших устанавливают.

Московская прокуратура взяла проверку на контроль. В надзорном ведомстве уточнили, что специалисты установят точную причину пожара после проведения экспертизы.

Следователям предстоит выяснить, что привело к возгоранию и при каких обстоятельствах погибли люди.