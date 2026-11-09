18-летний повар из Рязанской области удивил Ивлева и Агзамова в «Битве шефов»

Восемнадцатилетний Михаил Завалихин из города Михайлова Рязанской области стал героем нового выпуска популярного кулинарного шоу «Битва шефов» (16+), который вышел в эфир телеканала «Пятница!» 9 ноября. Юный повар-кондитер, учащийся 4 курса профильного учебного заведения, достойно представил родной регион перед именитыми судьями — Константином Ивлевым и Ренатом Агзамовым.

Уже с первых минут Михаил задал высокую планку оригинальности. В качестве приветственного подарка он преподнес шефам их собственные портреты, выполненные акриловыми красками. Как признался сам автор, на каждой картине — 18 тысяч мазков.

Основным блюдом рязанец выбрал галантин из курицы с фисташками и соусом голландез. Это изысканное сочетание стало его визитной карточкой на проекте.

Константин Ивлев отметил, что соус голландез не совсем подходит к данному блюду, предложив в качестве альтернативы томатную основу, например аджику. Тем не менее, работу Михаила шеф назвал неплохой и уверенно сказал «да».

Ренат Агзамов обратил внимание, что юный повар немного переборщил с чесноком, однако это не помешало ему разглядеть в блюде настоящую «руку мастера» и также дать положительную оценку. В итоге Михаил сделал выбор в пользу команды Рената Агзамова.

На следующем этапе командам было дано задание — за один час приготовить пирожки. Михаил остановил свой выбор на сладкой версии, приготовив начинку из яблок, обжаренных со сливочным маслом, тростниковым сахаром и корицей.

Ренат Агзамов оценил внешний вид пирожков, отметив дисбаланс теста: снизу его оказалось много, а сверху почти не было. Однако вкусовые качества не вызвали у шефа никаких нареканий. К сожалению, несмотря на достойное выступление, в следующий этап Михаил не прошел.