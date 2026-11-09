Уиткофф и Кушнер подготовят Украину к переговорам в Абу-Даби

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут провести предварительную работу с украинской делегацией перед трехсторонними переговорами в Абу-Даби. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал политолог Игорь Семеновский.

По его словам, Вашингтон в последнее время вновь сосредоточился на вопросах стратегической стабильности и безопасности Евразии. Урегулирование российско-украинского конфликта может стать частью более масштабного дипломатического процесса.

Семеновский предположил, что во время встречи с представителями Киева американские переговорщики обсудят условия будущего диалога и постараются подготовить украинскую сторону к предстоящим консультациям.

«Перед любой крупной беседой дипломаты, генералы или чиновники встречаются, чтобы наметить вектор и проработать почву, которая затем утверждается. Глобально мы обсуждаем не только российско-украинский конфликт, а именно вопросы стратегической стабильности. Самое сложное в нем – не просто затронуть возможные гарантии, а как потом внедрить закрепленные положения», – пояснил политолог.

Он не исключил, что европейские государства попытаются повлиять на подготовку к переговорам. По мнению собеседника «Абзаца», страны, которые не поддерживают мирное урегулирование между Россией и Украиной, могут стремиться изменить ход российско-американского диалога.

«Европейцы, видимо, будут координировать свою политику вместе с Киевом, всячески балансировать, чтобы сбить российско-американский диалог по поводу Украины. Они [могут намекать], мол, якобы без них там решения не примут», – заявил Семеновский.

Ранее Джаред Кушнер сообщил, что вместе со Стивом Уиткоффом встретится с представителями Украины, Евросоюза и НАТО перед трехсторонними переговорами в Абу-Даби.