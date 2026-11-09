На рязанской АЗС нашли бензин с троекратным превышением нормы серы

Независимая лаборатория МИЦ ГСМ провела масштабную проверку качества автомобильного топлива в 15 регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, а также Калужскую, Нижегородскую, Владимирскую и Рязанскую области. Результаты исследования, опубликованные изданием «За рулем», показали, что покупка горючего на некоторых заправках несет серьезные риски для двигателя автомобиля.

Поводом для масштабного рейда стало временное решение правительства, разрешившее оборот топлива пониженных экологических классов (К2 и К3). Чтобы оценить реальную ситуацию на рынке, эксперты взяли 40 проб бензина и дизельного топлива на различных АЗС.

Главный вывод проверки: крупные сетевые заправки в основном соблюдают заявленные стандарты, тогда как покупка топлива на несетевых (независимых) АЗС превратилась для водителей в настоящую лотерею с высокими рисками.

Самые серьезные отклонения от норм были зафиксированы в содержании серы, избыток которой приводит к быстрому износу каталитических нейтрализаторов и повышенному выбросу вредных веществ.

В «группу риска» попали следующие заправки:

Рязанская область: на АЗС бренда Teboil в бензине марки АИ-95-К5 выявлено троекратное превышение нормы содержания серы — 30 мг/кг при допустимых 10 мг/кг.

на АЗС бренда Teboil в бензине марки АИ-95-К5 выявлено троекратное превышение нормы содержания серы — 30 мг/кг при допустимых 10 мг/кг. Калужская область: на АЗС «НТК Нефть» содержание серы достигло запредельных 169 мг/кг, что соответствует низкому экологическому классу К2.

на АЗС «НТК Нефть» содержание серы достигло запредельных 169 мг/кг, что соответствует низкому экологическому классу К2. Московская область: станция «Фаворит» продавала бензин класса К3 (83 мг/кг серы) под видом высшего класса К5.

станция «Фаворит» продавала бензин класса К3 (83 мг/кг серы) под видом высшего класса К5. Также нарушения зафиксированы на АЗС «Литов-Ойл» (Нижегородская область), «Сибирьнефть» (Владимирская область) и «КТК» (Кострома).

Несмотря на выявленные нарушения, эксперты отметили и добросовестных участников рынка. Столичная сеть «Татнефть» показала высокий результат: под видом класса К4 там продавалось топливо с содержанием серы всего 12 мг/кг, что фактически близко к строгому стандарту К5. АЗС «Опти» в Тверской области также прошла тест на грани допустимого, показав ровно 10 мг/кг.

Отдельно проверяющие отметили, что к качеству протестированного дизельного топлива претензий не возникло ни у одного из участников рейда.