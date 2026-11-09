Россиянин насиловал двоих детей на камеру, чтобы вместе с дочерью торговать порно

Ростовский областной суд вынес обвинительный приговор жителю Ростова-на-Дону и его совершеннолетней дочери. Они признаны виновными в совершении тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также в незаконном производстве и обороте порнографических материалов с изображением детей.

В ходе судебного следствия было установлено, что в период с 2020 по 2023 год мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух малолетних девочек 2012 года рождения. Злоумышленник также осуществлял фото- и видеосъемку пострадавших с целью создания порнографического контента.

Действуя в составе организованной группы вместе со своей совершеннолетней дочерью, мужчина наладил канал сбыта этих материалов. С 2020 по 2025 год они осуществляли незаконный оборот детского порнографического контента через социальные сети и мессенджеры. В результате преступной деятельности фигуранты получили незаконный доход в размере более 1,2 миллиона рублей.

Суд назначил отцу семейства наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно он лишен права заниматься любой деятельностью, связанной с воспитанием и образованием несовершеннолетних, сроком на 20 лет. Также мужчине запрещено администрировать сайты и работать с информационно-телекоммуникационными сетями (включая интернет) в течение 10 лет. После отбытия основного срока к нему будет применено ограничение свободы на 2 года.

Совершеннолетняя дочь осужденного, признанная соучастницей, проведет 4 года в исправительной колонии общего режима. Ей также запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и работой в сети Интернет, сроком на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил.

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