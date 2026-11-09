Власти Рязани ответили на просьбы жителей запустить новые автобусы в Олимпийский городок и Приокский

Жители Рязани продолжают обсуждать проблемы транспортной доступности в развивающихся районах города. В комментариях к посту губернатора Павла Малкова горожане обратились с конкретными просьбами улучшить автобусное сообщение в Олимпийском городке и микрорайоне Приокский, получив ответы от городской администрации.

Особую озабоченность высказали жители Олимпийского городка. По их словам, активная застройка микрорайона привела к значительному росту населения, из-за чего двух существующих автобусных маршрутов стало критически не хватать для комфортного передвижения.

В городской администрации пообещали внимательно изучить данное предложение. Как отметили в мэрии, информация будет передана в управление транспорта для детального анализа пассажиропотока, а сам вопрос планируется рассмотреть в рамках глобального обновления маршрутной сети города.

Еще один запрос поступил от жителей микрорайона Приокский. Горожане неоднократно просили организовать движение общественного транспорта по улице Высоковольтной, однако ответ властей оказался менее обнадеживающим.

В администрации Рязани отметили, что в настоящее время вопрос об установлении или изменении действующих маршрутов в этом направлении не рассматривается. При этом чиновники добавили, что данную проблему «проработают в своей дальнейшей работе», не называя конкретных сроков.