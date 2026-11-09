В строящемся филиале поликлиники №11 в Дашково-Песочне готовятся пустить отопление

В микрорайоне Дашково-Песочня продолжаются активные работы по строительству нового здания поликлинического отделения городской клинической больницы №11. Объект социальной инфраструктуры находится на личном контроле руководства города и региона.

Ход строительства оценили глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, депутат Государственной Думы РФ Лиана Пепеляева и глава администрации Рязани Борис Ясинский. В ходе рабочей поездки они ознакомились с текущим этапом работ и обсудили с подрядчиками планы на ближайшую перспективу.

На данный момент строители уже выполнили ключевые этапы подготовки здания: полностью устроены котельная и дренажная система, завершена установка оконных блоков. В настоящее время ведется активная отделка вентилируемого фасада.

Следующим важным шагом станет подключение здания к системе отопления. Это позволит в холодное время года без потерь качества продолжить внутреннюю отделку помещений и монтаж инженерных коммуникаций. Полная сдача объекта в эксплуатацию запланирована на следующий год.

Новая поликлиника станет настоящим центром притяжения для жителей быстрорастущего района. Учреждение рассчитано на 1200 посещений в смену. Изначально здесь будут организованы 30 врачебных участков, которые позволят обслуживать около 40 тысяч рязанцев, а в перспективе эта цифра возрастет до 50 тысяч.

Помимо стандартных кабинетов врачей-специалистов, в здании разместится современный диагностический комплекс, дневной стационар и полноценный травмпункт. Для удобства пациентов и персонала проектом также предусмотрены отдельные гостевая и служебная парковки.