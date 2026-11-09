Футбольный клуб «Рязань» объявил о старте голосования за лучшего игрока сезона 2026. Решение о том, кто станет главным героем сине-белых в уходящем году, примут сами болельщики. Голосование пройдет ВКонтакте и будет состоять из трех этапов.
В первом и втором полуфиналах болельщики определят по три фаворита, которые выйдут в решающий этап. Финальное голосование определит абсолютного чемпиона сезона 2026.
Первый полуфинал пройдет 9-10 ноября. В первой группе номинантов оказались девять футболистов, продемонстрировавших яркий футбол в составе сине-белых:
- Николай Жужнев
- Дэвид Сангаре
- Дмитрий Ли-Са
- Исламжан Насыров
- Денис Перфилов
- Роман Петрухин
- Арсений Прокуроров
- Святослав Цесь
- Роман Шишков
Второй полуфинал пройдет 11-12 ноября. Во второй группе за голоса болельщиков поборются еще девять игроков:
- Анзор Хабибов
- Александр Барков
- Евгений Евгеньев
- Артём Котов
- Максим Мишутин
- Дмитрий Хохлов
- Артём Боровицкий
- Степан Обрывков
- Никита Погребнев
Финальное голосование пройдет 13-15 ноября. Шесть футболистов, набравших наибольшее количество голосов в полуфиналах, выйдут в решающий этап. Именно среди них болельщики определят абсолютного лучшего игрока ФК «Рязань» в сезоне 2026.
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