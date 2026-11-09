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Спорт

ФК «Рязань» объявил старт голосования за лучшего игрока сезона

Автор Анастасия Мериакри

Футбольный клуб «Рязань» объявил о старте голосования за лучшего игрока сезона 2026. Решение о том, кто станет главным героем сине-белых в уходящем году, примут сами болельщики. Голосование пройдет ВКонтакте и будет состоять из трех этапов.

В первом и втором полуфиналах болельщики определят по три фаворита, которые выйдут в решающий этап. Финальное голосование определит абсолютного чемпиона сезона 2026.

Первый полуфинал пройдет 9-10 ноября. В первой группе номинантов оказались девять футболистов, продемонстрировавших яркий футбол в составе сине-белых:

  • Николай Жужнев
  • Дэвид Сангаре
  • Дмитрий Ли-Са
  • Исламжан Насыров
  • Денис Перфилов
  • Роман Петрухин
  • Арсений Прокуроров
  • Святослав Цесь
  • Роман Шишков

Второй полуфинал пройдет 11-12 ноября. Во второй группе за голоса болельщиков поборются еще девять игроков:

  • Анзор Хабибов
  • Александр Барков
  • Евгений Евгеньев
  • Артём Котов
  • Максим Мишутин
  • Дмитрий Хохлов
  • Артём Боровицкий
  • Степан Обрывков
  • Никита Погребнев

Финальное голосование пройдет 13-15 ноября. Шесть футболистов, набравших наибольшее количество голосов в полуфиналах, выйдут в решающий этап. Именно среди них болельщики определят абсолютного лучшего игрока ФК «Рязань» в сезоне 2026.

Возрастное ограничение 16+.

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