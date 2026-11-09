Футбольный клуб «Рязань» объявил о старте голосования за лучшего игрока сезона 2026. Решение о том, кто станет главным героем сине-белых в уходящем году, примут сами болельщики. Голосование пройдет ВКонтакте и будет состоять из трех этапов.

В первом и втором полуфиналах болельщики определят по три фаворита, которые выйдут в решающий этап. Финальное голосование определит абсолютного чемпиона сезона 2026.

Первый полуфинал пройдет 9-10 ноября. В первой группе номинантов оказались девять футболистов, продемонстрировавших яркий футбол в составе сине-белых:

Николай Жужнев

Дэвид Сангаре

Дмитрий Ли-Са

Исламжан Насыров

Денис Перфилов

Роман Петрухин

Арсений Прокуроров

Святослав Цесь

Роман Шишков

Второй полуфинал пройдет 11-12 ноября. Во второй группе за голоса болельщиков поборются еще девять игроков:

Анзор Хабибов

Александр Барков

Евгений Евгеньев

Артём Котов

Максим Мишутин

Дмитрий Хохлов

Артём Боровицкий

Степан Обрывков

Никита Погребнев

Финальное голосование пройдет 13-15 ноября. Шесть футболистов, набравших наибольшее количество голосов в полуфиналах, выйдут в решающий этап. Именно среди них болельщики определят абсолютного лучшего игрока ФК «Рязань» в сезоне 2026.

Возрастное ограничение 16+.