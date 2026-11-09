Павел Малков рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал работу по развитию в регионе спортивной инфраструктуры и массового спорта, а также участие бизнес-сообщества в этом процессе.

В настоящее время в Рязанской области строится ряд спортивных объектов за счет федерального бюджета и с софинансированием из областного бюджета. Губернатор Павел Малков выразил благодарность Министерству спорта РФ и лично Министру Михаилу Дегтяреву за поддержку инициатив региона.

«Спортивная инфраструктура в Рязанской области развивается очень активно. Все строительные работы идут по плану. В этом году завершим строительство нового стадиона в Сасове, реконструкцию стадионов в поселке Сараи и в Спасске‑Рязанском. На следующий год планируем реконструкцию стадиона в Михайлове. Также завершается строительство модульного спортивного зала в Рыбном», – сообщил глава региона.

Он добавил, что в следующем году будет достроен ФОК в Сапожке и крытый каток в Скопине, в ближайшее время планируется открытие девяти новых спортивных площадок по всему региону – в том числе площадок для сдачи ГТО и так называемых «умных» спортивных площадок.

В Рязанской области развивается инфраструктура для уличных видов спорта. Так, при проведении очередного этапа благоустройства Лыбедского бульвара в Рязани построили скейт‑парк и памп‑трек, запланировали на будущий год строительство аналогичных объектов возле филиала Национального центра «Россия».

«Главам администраций поставлена задача: везде, где ведется масштабное благоустройство, надо предусматривать площадки для спортивных занятий, в том числе занятий уличными видами спорта. Региональное министерство спорта разработало типовые решения, и теперь такие объекты будут появляться по всей области», – сказал Павел Малков.

Также в регионе продолжается работа по обновлению спортивной инфраструктуры в школах: за 10 лет отремонтировали 133 спортивных зала и 42 открытые спортивные площадки. Во всех школах работают спортивные клубы. При этом при оценке эффективности работы каждого образовательного учреждения учитывается наличие базового для школы вида спорта, соответствующих секций и спортивных результатов. Параллельно развиваются волейбольная, баскетбольная и футбольная школьные лиги. Реализуется проект «Открытый стадион», благодаря которому спортивные площадки около школ могут посещать все желающие.

При поддержке бизнес-сообщества в регионе построили беговой центр, современный биатлонный комплекс, коммерческий центр падел‑тенниса, в котором выделены слоты для бесплатных занятий с детьми, ведется строительство еще одного такого центра.