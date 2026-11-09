На Рязанскую область надвигается набухший океаническим теплом циклон

Метеоролог Евгений Тишковец рассказал о погоде до 15 ноября. Метеорологическая зима, которая должна уже наступать, пока откладывается. Зато на регионы Центральной России, включая Рязанскую область, надвигается набухший океаническим теплом циклон. О том, как он поменяет погоду, Тишковец рассказал в своём блоге.

Во вторник благодаря гребню антициклона с юга давление подрастёт до 753 мм рт. ст. Небо приоткроется, сквозь тучи просочится солнце, потеплеет до +3…+6. Ночь на среду станет самой прохладной, замечает синоптик. На фоне повышенного давления усилится радиационное выхолаживание, температура опустится до 0, местами с заморозками до -1. На дорогах возможна слабая гололедица. Днём без осадков, но небо нахмурится, +2…+5.

Во второй половине недели погода испортится. В четверг регион накроет фронт окклюзии: сначала повалит сухой колючий снег, потом мокрый и тяжёлый, а днём — слякотный дождь. В сумерках -1…+2, после полудня +1…+4.

В пятницу, как отмечает Евгений Тишковец, погода решит не мелочиться. С утра с запада нагрянет тяжёлый, набухший теплом океана атлантический циклон. Ливни обрушатся стеной — за сутки на каждый квадратный метр прольётся до 12 литров воды. Ветер сорвётся в 7-бальный шторм с порывами до 15 м/с. Давление рухнет на 11 единиц — до 736 мм рт. ст.

— Метеозависимые люди почувствуют это висками, сердцем и суставами – показания барометров рухнут на 11 единиц – до 736 мм рт. ст. Несмотря на такую атмосферную круговерть и то, что календарь давно перелистнул в ноябрь, столбик дневного термометра будет упрямо ползти вверх до +4…+7, — предупреждает эксперт.

В субботу, словно напоминая, что 14 ноября — климатическая дата начала зимы, с северо-запада прорвётся холодный фронт. За ним хлынет новая порция сильных ливней, переходящих в заряды мокрого снега — ещё до 16 мм осадков. За сутки, с 09:00 13-го до 09:00 14-го, в осадкомер попадёт 28 литров небесной воды — около 50% месячной нормы. Температура от +1 до +4, снова появится символический снежный покров не более 1 см, который опять растает.