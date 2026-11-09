Жена сына Никаса Сафронова рассказала о трагедии дома у Марии Шурочкиной

Сестра певицы Нюши, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, сильно кричала от боли после пожара в своей московской квартире. Об этом NEWS.ru рассказала соседка пострадавшей Алина, невестка художника Никаса Сафронова.

По словам собеседницы издания, жильцы дома обсуждают в общем чате возможную причину возгорания. Предположительно, огонь вспыхнул из-за биокамина.

«По информации жильцов, очагом возгорания стал биокамин. Возможно, его как-то неправильно заправили… Пострадавшую Марию Шурочкину мы не видели визуально, но слышали, как она кричала от боли, очень сильно — мы стояли у подъезда и слышали ее крик», — поделилась Алина.

Соседка отметила, что жильцы до сих пор не могут оправиться от пережитого. Во время пожара сама Алина наглоталась дыма и перенесла паническую атаку.

«Жильцы выходили сквозь задымленные этажи в спешке: кто-то — без верхней одежды в одних майках, кто-то на руках выносил домашних животных… У меня случилась паническая атака из-за обилия дыма и общего фактора стресса. Сейчас я уже в порядке», — уточнила собеседница.

Алина добавила, что экстренные службы прибыли на место примерно через пять минут после вызова. Специалисты эвакуировали жильцов и оперативно потушили пожар.

Ранее сообщалось, что Мария Шурочкина получила ожоги и попала в больницу после пожара в московском жилом комплексе бизнес-класса на улице Багрицкого. Возгорание произошло в четырехкомнатной квартире на 17-м этаже.

Причины происшествия официально не установлены. Версия о неисправности или неправильном использовании биокамина пока остается предположением.