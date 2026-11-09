За столом переговоров важны и условия, и готовность участников идти на уступки. Астролог Александр Зараев в интервью изданию Life заявил: в ноябре 2026 года расстановка сил может измениться. В его прогнозе дипломатия тесно связана с будущим Владимира Зеленского. А наиболее заметные события привязаны к нескольким датам.

Начало ноября: напряжение сохранится

В центре всего будут находиться Меркурий и Венера. Первая планета завершит ретроградное движение 13 ноября. Вторая — 14 ноября. В астрологической трактовке они связаны с общением, переговорами и укреплением отношений.

По словам Зараева, до середины месяца встречи и обсуждения будут преимущественно подготовительными. Стороны могут прорабатывать условия будущих переговоров. Но заметного эффекта и конкретных договорённостей он не ожидает.

Середина ноября: новый виток противостояний

Середина ноября в этом прогнозе выглядит ещё напряжённее. Даже завершение ретроградного движения двух планет, по мнению астролога, не обеспечит немедленного успокоения.

На вторую декаду, то есть на 11–20 ноября, он прогнозирует новый виток противостояний.

«Здесь обострятся все военные конфликты и противостояния, которые из-за ретроградного Меркурия находились в стадии заморозки», — объясняет эксперт.

Этот отрезок описывается как период негативной «космической погоды». По сценарию Зараева, затишье в отдельных противостояниях может смениться активными действиями. Поэтому время для позитивных перемен он относит уже к последней трети месяца.

СВО и будущее Зеленского

Отдельный прогноз Зараев дал относительно СВО. Здесь влиять на ситуацию будут Юпитер во Льве. С таким положением планеты он связывает более активные военные действия и то, что называет принуждением к миру. По словам эксперта, эту тенденцию он обозначил ещё в летнем прогнозе. Теперь предполагает, что она сохранится на протяжении ноября и декабря.

Будущее Зеленского он описывает гораздо менее благоприятно. Самая резкая часть прогноза касается возможных перемен в украинской власти. Зараев допускает: вопрос о замене Владимира Зеленского может встать уже во второй декаде ноября. Такой сценарий он связывает с ослаблением финансовой и политической поддержки Украины. И снижением заинтересованности в сохранении её лидера на посту.

«Для Зеленского ноябрь — это период подготовки к отставке или к новой деятельности», — рассказывает эксперт.

Переговоры в Абу-Даби: будет результат

Также Зараев упоминает переговоры в Абу-Даби. В его прогнозе обсуждения могут сопровождаться предложением Зеленскому уйти по-хорошему. Или подготовить условия для появления более договороспособного человека. Самому Зеленскому астролог предсказывает поиск «запасного аэродрома».

По мнению Зараева, шанс на более предметный разговор появится в третьей декаде ноября. Одной из важных дат он называет 22 ноября, когда Солнце перейдёт в знак зодиака Стрелец. С этим событием эксперт связывает изменение направленности переговоров.

«Когда Солнце войдёт в Стрелец, а это случится 22 ноября, переговоры приобретут совсем другую, перспективную направленность», — объясняет Зараев.

Следом, 26 ноября, Марс перейдёт из Льва в Деву. Пока планета находилась во Льве, она, по трактовке астролога, усиливала амбиции политиков. Смена знака, как он полагает, изменит и характер этого влияния. Положительные результаты более основательных переговоров Зараев считает возможными в конце ноября и в декабре.

Двенадцатилетний цикл завершается: что дальше?

Как утверждает астролог, ещё в 2012 году он предсказывал потерю власти Виктором Януковичем в 2014-м. И последующий двенадцатилетний период трансформации Украины. Завершение этого цикла Зараев связывает с концом 2026 года.

Именно вокруг этих лунных дат ожидает наиболее заметных сдвигов. В его прогнозе они могут затронуть и переговорный процесс, и политическое будущее Зеленского. При этом возможные результаты договорённостей он относит к более широкому периоду, который захватывает декабрь.