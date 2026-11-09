В Рязани изъяли нелегальные вейпы почти на миллион рублей

В Рязани полицейские обнаружили в специализированном магазине на Куйбышевском шоссе 580 электронных сигарет без обязательной маркировки. Стоимость изъятой продукции оценили в 985 тысяч рублей.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Октябрьскому району выявили незаконную торговлю никотиносодержащей продукцией во время оперативно-профилактических мероприятий.

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Полицейские установили, что в торговой точке продавали немаркированные электронные сигареты. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители изъяли 580 единиц продукции, на которой отсутствовала предусмотренная российским законодательством маркировка.

Изъятый товар направили на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Рязанской области. Специалисты оценили его общую стоимость в 985 тысяч рублей.

В отношении 38-летнего предпринимателя возбудили уголовное дело. Подразделение дознания ОМВД России по Октябрьскому району Рязани квалифицировало его действия по части 5 статьи 171.1 УК РФ. Уголовное дело возбуждено по факту незаконного оборота немаркированной никотиносодержащей продукции.

Статья предусматривает ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров без обязательной маркировки, если преступление совершено в крупном размере.

Максимальное наказание по этой статье — до трех лет лишения свободы.