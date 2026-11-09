На трассе Р-22 в Рязанской области столкнулись Volkswagen и Haval: пострадали два человека

8 ноября около 14:40 на 241-м километре трассы Р-22 «Каспий» в Пронском муниципальном округе произошло ДТП с участием автомобилей Volkswagen Polo и Haval Jolion.

По предварительной информации Госавтоинспекции Рязанской области, 33-летний житель Волгоградской области за рулём Volkswagen Polo столкнулся с Haval Jolion, который двигался в попутном направлении. Вторым автомобилем управлял 41-летний житель Пензенской области.

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Медицинская помощь потребовалась водителю Volkswagen Polo и пассажирке Haval Jolion — 40-летней жительнице Пензенской области.

По факту аварии проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.