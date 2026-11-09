Фото: ryazpressa.ru
Транспорт и дороги

В Сасовском округе водитель Lada Granta скрылся после ДТП с пострадавшими

Автор Алексей Самохин

7 ноября около 19:00 на автодороге Шацк — Касимов в Сасовском округе столкнулись Nissan Tiida и Lada Granta. После аварии водитель отечественного автомобиля скрылся с места происшествия. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Травмы получили пассажиры Lada Granta, в том числе несовершеннолетний. Водителя, который покинул место ДТП, сейчас разыскивают сотрудники Госавтоинспекции.

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По факту оставления места аварии в отношении автомобилиста возбудили дело по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ. Причинение вреда здоровью пассажиров проверяют по статье 12.24 КоАП РФ.

Полицейские устанавливают личность и местонахождение водителя, а также выясняют обстоятельства столкновения.

За оставление места ДТП нарушителю грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет либо административный арест на срок до 15 суток, напоминает Госавтоинспекция.

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