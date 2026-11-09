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Медицина

Рязанцам рассказали, как распознать деменцию на раннем этапе

Автор Олеся Чугунова

С деменцией в своей семье встречается почти каждый четвёртый житель Рязанской области. При этом многие не знают, как ухаживать за таким родственником, и не пытаются снизить риски у себя и близких, сообщили в региональном Минздраве.

Деменция кажется проблемой далёкой, но статистика говорит об обратном. Чем раньше выявить тревожные сигналы, тем больше шансов отсрочить развитие когнитивных нарушений. Помочь в этом призваны кабинеты памяти, которые уже работают в области: там проводят диагностику и дают рекомендации специалистов, а число таких кабинетов будет расти.

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Кроме того, в ближайшее время обновят карту маршрутизации пациентов с подозрением на когнитивные нарушения. Это увеличит охват населения и сократит путь от первых симптомов до диагноза и начала терапии.

Знать о деменции важно каждому, а внимательность к изменениям в поведении и памяти близких может стать первым шагом к своевременной помощи.

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