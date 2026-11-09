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День Нестора 9 ноября: какие запреты и народные приметы связаны с этой датой

Автор Алексей Самохин

9 ноября по народному календарю отмечают день Нестора. С этой датой предки связывали погодные наблюдения, бытовые запреты и поверья о будущих событиях. Считалось, что некоторые поступки могут навлечь неприятности, поэтому в этот день старались избегать ссор, необдуманных обещаний и финансовых рисков.

Что нельзя делать 9 ноября

Согласно народным поверьям, в день Нестора не рекомендовалось:

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  1. Переедать и злоупотреблять алкоголем. Считалось, что это может привлечь неприятности.
  2. Давать обещания, которые невозможно выполнить. Предки верили, что нарушенное слово грозит большой бедой.
  3. Ссориться, конфликтовать и устраивать скандалы. По поверью, разногласия могли привести к болезням.
  4. Заниматься кропотливой работой. Считалось, что чрезмерное напряжение может навредить зрению.
  5. Рисковать собой и окружающими. Неосторожное поведение, согласно поверьям, сулило неприятности.
  6. Давать деньги в долг. Существовало убеждение, что одолженные средства потом будет трудно вернуть.

Народные приметы на 9 ноября

По погоде в этот день пытались предсказать, какой будет ближайшая зима и когда наступит весна.

  • Если ветер несколько дней подряд дует в одном направлении, скоро пойдут осадки.
  • Иней на деревьях предвещает морозы.
  • Туман сулит потепление и оттепель.
  • Если гусь долго плавает в воде, сильные холода придут нескоро.
  • Если начинают замерзать озёра и реки, приближаются первые морозы.

Народные приметы и запреты отражают старинные представления о природе и повседневной жизни. Они не имеют научного подтверждения, но остаются частью народной культуры и календарных традиций.

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