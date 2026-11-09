В Рязанской области за неделю ликвидировали 24 пожара, погиб человек

Со 2 по 8 ноября в Рязанской области пожарные ликвидировали 24 возгорания. В результате пожаров погиб один человек, повреждены и уничтожены восемь строений и три единицы техники. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, восемь пожаров произошли по техногенным причинам. Еще 15 раз спасатели выезжали на тушение мусора, один случай связан с возгоранием сухой травы.

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Трагедия произошла 4 ноября в деревне Юрасово Рязанского муниципального округа. При пожаре в жилом доме погиб мужчина 1968 года рождения.

На водных объектах Рязанской области за отчетную неделю происшествий не зарегистрировали.