SHOT: олимпийская чемпионка Шурочкина госпитализирована с серьёзными ожогами 

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина получила серьёзные ожоги во время пожара в жилом доме в Москве. Спортсменку доставили в больницу с повреждениями лица и грудной клетки. Об этом пишет SHOT.

По информации журналистов, возгорание произошло в четырёхкомнатной квартире жилого комплекса бизнес-класса «Свой» на улице Багрицкого. Огонь охватил мебель и личные вещи. Причины пожара пока не установлены.

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Очевидцы рассказали, что дым быстро распространился по лестничным площадкам. Жильцам стало трудно дышать, с улицы было видно открытое пламя.

Во время эвакуации люди услышали крики о помощи и плач. На лестнице они обнаружили Марию Шурочкину и вызвали скорую помощь. Медики увезли спортсменку в больницу.

По данным SHOT, у неё диагностировали ожоги первой и второй степени лица и грудной клетки.

По данным «Mash на спорте», всё произошло, когда спортсменка заправляла биокамин в своей квартире на 17-м этаже. На девушке вспыхнула одежда. Шурочкину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Что известно о Марии Шурочкиной

Мария Шурочкина — одна из самых титулованных российских синхронисток. Она дважды становилась олимпийской чемпионкой — в 2016 и 2021 годах, 11 раз выигрывала чемпионаты мира. Спортсменке присвоено звание заслуженного мастера спорта России.

Мария — дочь Владимира Шурочкина, участника группы «Ласковый май». Её мать Оксана Шурочкина занималась спортивной гимнастикой и имеет звание мастера спорта.

Родная сестра спортсменки — певица Нюша.

Обстоятельства пожара и состояние Марии Шурочкиной требуют уточнения. Новые подробности могут появиться после официальных комментариев экстренных служб и представителей спортсменки.