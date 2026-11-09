Рак в 39 лет и несколько операций: что известно о смерти актера Ивана Скицана

Российский актер театра и кино Иван Скицан умер 3 ноября в возрасте 39 лет. По словам его друзей, артист страдал онкологическим заболеванием, а причиной смерти стали проблемы с сердцем. Позже в Telegram-каналах появилась другая версия трагедии — о куриной кости, которая якобы повредила пищевод. Однако близкие актера опровергли эти сообщения и рассказали о его последних днях.

Что известно о версии с куриной костью

После смерти Ивана Скицана в социальных сетях распространилась информация, что актер подавился куриной костью. Якобы, он попытался самостоятельно извлечь ее с помощью проволоки и трубки от капельницы. Утверждалось, что после этого у артиста начались сильные боли в груди. Его госпитализировали, а врачи якобы обнаружили глубокое повреждение пищевода. Сообщалось, что Скицан попал в реанимацию, где скончался 3 ноября.

Близкий друг актера Скицана опроверг ложь о его смерти - реклама -

Однако друг актера Сергей Медведев опроверг эту информацию. Мама Ивана в разговоре с aif.ru также рассказала о причинах трагедии.

«Иван умер после нескольких операций», — сообщила она.

Друг актера рассказал о последнем разговоре

Сергей Медведев в беседе с aif.ru поделился воспоминаниями о друге. Они познакомились в 18 лет, вместе учились в Нижегородском театральном училище и поддерживали отношения до самой смерти Скицана.

Медведев назвал актера честным и искренним человеком с прекрасным чувством юмора. По его словам, Иван успевал работать в театре, преподавать в Детской музыкальной школе имени Молчанова и сниматься в кино.

«Он умел совмещать и успевать все. Я помню, он одновременно работал в театре, в Детской музыкальной школе имени Молчанова, снимался в кино и везде отдавал всего себя!» — рассказал Сергей Медведев.

Во время последнего разговора Скицан обсуждал с другом планы новой постановки для детей. Медведев вспоминает, что актер продолжал строить творческие планы и мечтал о будущих спектаклях.

«Это большая утрата», — признался он.

От Нижегородского училища до МХАТ

Иван Скицан родился 4 января 1987 года в поселке Сява Нижегородской области. В 2008 году окончил Нижегородское театральное училище имени Евстигнеева, в 2013-м получил образование в РУТИ (ГИТИС) по специальности «артист драматического театра».

С 2008 по 2016 год актер работал в МХАТ имени Горького. Он участвовал в постановках «Синяя птица», «Ромео и Джульетта», «Зойкина квартира», «Гамлет» и «Сон в летнюю ночь».

Помимо актерской карьеры, Скицан занимался педагогической деятельностью. Он организовал театральную студию-лабораторию и поставил более 50 спектаклей.

В фильмографии артиста — проекты «Утомленные солнцем 2: Предстояние», «Супруги», «Ранетки», «Крем», «Особый случай», «Верное средство» и «Солнце в подарок».

Когда состоится прощание с Иваном Скицаном

Церемония прощания с актером пройдет 9 ноября в траурном зале морга при НИИ Склифосовского в Москве.

Первоначально похороны планировали провести 7 ноября, однако дату перенесли, утверждает aif.ru.