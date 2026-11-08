Муж Трусовой впервые в карьере стал призером Гран-при России

Российский фигурист Макар Игнатов одержал важную личную победу на этапе Гран-при России в Екатеринбурге, впервые в своей карьере поднявшись на пьедестал почета этого турнира. Спортсмен завоевал бронзовую медаль, сообщает «Газета.ru«.

После короткой программы фигурист занимал первое место с результатом 95,41 балла. В произвольной программе фигурист показал сложный контент, набрав в сумме 256,99 балла, что позволило ему закрепить за собой третью строчку итогового протокола.

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Золото в напряженной борьбе завоевал Марк Кондратюк (279,91 балла), а серебро досталось Глебу Лутфуллину (272,16 балла). Однако для Макара эта бронза имеет особое значение. Ранее он несколько раз останавливался в шаге от пьедестала, занимая четвертые места на этапах Гран-при.

Макар Игнатов вошел в историю как первый российский фигурист, сумевший исполнить четыре четверных прыжка в одной программе. В его копилке также серебро чемпионата России 2021 года, бронза этапа Гран-при ISU 2019 года и два титула победителя финала Кубка России.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Александра Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. 6 августа 2025 у них родился сын Михаил.

Пока Макар завоевывал свою первую медаль Гран-при России, его супруга Александра блестяще выступила на международной арене, став серебряным призером этапа Гран-при в Китае.