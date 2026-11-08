Рыбалка может закончиться штрафом: за что наказывают обычных рыбаков

Ночная ловля леща зимой — особое удовольствие для многих любителей рыбалки. Тёплая палатка, тишина, свет фонаря и ожидание поклёвки. Но привычный способ провести ночь на льду теперь может обернуться неприятностями с рыбоохраной.

Автор Дзен-канала «Я же рыбак» рассказал о правилах, из-за которых ночные выезды на водоёмы становятся рискованными. По его словам, рыбаки всё чаще сталкиваются с проверками, а некоторые возвращаются домой не только без улова, но и без части рыболовного оборудования.

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За какую подсветку можно получить штраф

Главная опасность, как утверждает автор канала, связана с использованием подводных светильников. Речь идёт о специальных светодиодных и неоновых лампах на длинном проводе, которые подключают к аккумулятору и опускают непосредственно в лунку.

Такие устройства используют для привлечения рыбы и рачков. Свет помогает приманивать леща к месту ловли, поэтому подобная подсветка пользуется спросом в рыболовных магазинах.

Однако именно здесь и возникает проблема. Автор публикации ссылается на пункт 49 правил рыболовства, утверждённых приказом Минсельхоза № 695. По его трактовке, применение источников света под водой для привлечения рыбы запрещено.

За подобное нарушение предусмотрена ответственность по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ. Указанный в публикации размер штрафа составляет от 2 до 5 тысяч рублей. Кроме того, в зависимости от обстоятельств дела возможна конфискация орудий добычи.

Какое освещение разрешено в палатке

При этом обычные фонари и лампы внутри палатки — совсем другая история.

Рыболов может пользоваться кемпинговой люстрой, светодиодной лентой, налобным фонарём или небольшим фонариком над поверхностью льда. Такое освещение помогает следить за поплавком и кивком, не нарушая описанного автором запрета на подводную подсветку.

Главное различие заключается в том, где находится источник света. Освещать палатку и рабочее место сверху — не то же самое, что опускать включённую лампу под воду.

Почему рыболовы рискуют попасть на штраф

Особое недоумение у автора вызывает свободная продажа подводных светильников. Такие устройства рекламируют как удобное решение для ночной ловли, но покупатели не всегда знают об ограничениях на их применение.

В результате рыбак может приобрести оборудование в специализированном магазине, приехать на водоём и только во время проверки узнать о возможных последствиях.

Поэтому перед ночной рыбалкой стоит изучить действующие правила и проверить, какие способы привлечения рыбы разрешены в конкретном регионе. Актуальную редакцию приказа № 695 и нормы КоАП необходимо сверить перед использованием оборудования: ответственность зависит от конкретных обстоятельств нарушения.

Ведь ночная рыбалка должна запоминаться хорошим уловом, а не протоколом на берегу.