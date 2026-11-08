В ЦПКиО Рязани произошла утечка технической смеси при прокладке трубы

В Центральном парке культуры и отдыха Рязани во время проведения технических работ произошла утечка специальной смеси. Администрация города прокомментировала инцидент, подчеркнув, что ситуация не представляет угрозы для посетителей парка и окружающей среды.

Подрядная организация выполняла работы по прокладке трубы бестраншейным методом горизонтального прокола. В процессе работ произошла утечка специальной смеси, которая применяется при этой технологии.

«Это не канализационные стоки. Данная смесь не представляет угрозы для окружающей среды», — отметили в городской администрации.

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В настоящее время подрядная организация уже приступила к ликвидации последствий инцидента.