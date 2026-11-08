Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие по России

В воскресенье, 8 ноября, из Великого Устюга стартовал шестой по счету грандиозный тур поезда Деда Мороза. Передвижная резиденция главного зимнего волшебника отправилась в путь, чтобы за 63 дня преодолеть около 24 тысяч километров и подарить новогоднее чудо жителям 65 городов России.

В этом сезоне география путешествия значительно расширилась. Помимо знакомых маршрутов, праздничный состав впервые посетит более десяти населенных пунктов, где его еще не было. В числе новых остановок значатся Нягань, Новый Уренгой, Сызрань, а также ряд других городов, расположенных в самых разных уголках страны.

«Сказка Вологодчины объединяет всю страну! Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в шестое путешествие по России», — отмечается в официальном сообщении на платформе «Макс».

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Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников заверил, что компания приложит все усилия, чтобы новогоднее настроение и долгожданные подарки добрались даже в самые отдаленные и труднодоступные регионы.

Поезд Деда Мороза — это не просто состав, а полноценная передвижная резиденция с уникальной инфраструктурой. В него входят специализированные праздничные вагоны: сказочная деревня, вагон-кукольный театр, лавка с сувенирами, вагон Снежной королевы, буфет и вагон-ресторан для чаепитий, а также спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.

Организаторы подчеркивают, что часть развлекательных программ доступна для всех гостей во время остановок бесплатно, однако для участия в некоторых интерактивах и мастер-классах потребуется заранее приобрести билеты по специальной программе.

Путь сказочного состава пролегает через всю страну. После старта из Великого Устюга поезд остановится в Инте, Лабытнанги, Воркуте, Усинске, Печоре, Сосногорске, Ухте, Микуни, Сыктывкаре, Сольвычегодске, Котласе Южном, Кирове, Зуевке, Глазове, Перми, Серове, Нягани, Югорске, Тюмени, Барабинске, Томске, Новосибирске, Омске, Новом Уренгое, Пурпе, Ноябрьске, Нижневартовске.

Далее маршрут сказочного поезда пройдет через Тобольск, Екатеринбург, Катайск, Шадринск, Курган, Челябинск, Троицк, Карталы, Уфу, Туймазы, Набережные Челны, Ижевск, Сарапул, Казань, Чебоксары, Йошкар-Олу, Ульяновск, Самару, Сызрань, Кузнецк, Тамбов, Липецк, Воронеж, Саранск, Муром, Нижний Новгород, Ковров, Иваново, Череповец, Вологду, Ярославль, Москву, Смоленск, Чудово, Великий Новгород, Санкт-Петербург (Новый Петергоф), Петрозаводск.

Завершит свое зимнее волшебство праздничный состав 9 января 2027 года, вернувшись домой с тысячами новых улыбок и исполненных желаний.