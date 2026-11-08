В Рязани строят школу для одаренных детей с обсерваторией и лабораторией нейросистем

В микрорайоне Мервино продолжаются работы по созданию современного образовательного центра для талантливых ребят со всей Рязанской области. Проект, реализуемый в рамках государственной программы «Молодежь и дети», обретает реальные очертания и уже скоро станет точкой притяжения для лучших умов региона.

Как сообщили в Госстройнадзоре Рязанской области, здесь возводится не типовое учебное заведение, а по-настоящему современный образовательный комплекс. Школа-интернат будет рассчитана на 800 учеников с 7 по 11 класс, а также сможет принять 300 воспитанников в собственном общежитии.

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Особое внимание уделено начинке здания. В образовательном учреждении появится более 80 учебных кабинетов, среди которых — специализированные пространства, отвечающие самым современным требованиям: лаборатории биологии и экологии, IT-лаборатория и кабинет нейросистем, кабинет 3D-моделирования, собственная обсерватория для занятий астрономией, полноценная телестудия, бассейн, спортзал и просторный актовый зал.

Здания закрыты теплым контуром, что позволило строителям приступить к следующему важному этапу — прокладке инженерных сетей и внутренней отделке помещений.