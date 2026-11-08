Мокрый снег и туман ожидаются в Рязанской области 9 ноября

Жителей Рязанской области в начале недели ожидает неустойчивая погода с перепадами температур и локальными осадками. Согласно прогнозам синоптиков регионального ЦГМС, понедельник, 9 ноября, пройдет при переменной облачности с периодическими прояснениями.

Температура воздуха будет колебаться в околонулевых значениях. Ночью столбики термометров покажут от -1 до +4°С, а днем воздух прогреется до +3…+8°С. Ветер ожидается западный, умеренный, со скоростью 4–9 метров в секунду.

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Неблагоприятные условия ожидаются в ночные и утренние часы. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Кроме того, синоптики предупреждают о вероятности тумана ночью и утром, что значительно снизит видимость на дорогах. В дневные часы осадков преимущественно не предвидится.