На Солнце зафиксировали рекордное число вспышек за сутки с 2000 года

В субботу, 7 ноября, на нашей звезде была зарегистрирована аномально высокая активность. Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) сообщила о 29 зафиксированных солнечных вспышках за одни календарные сутки. Согласно мировому каталогу NOAA, это повторение рекорда как минимум с 2000 года.

Нынешний случай отличается от предыдущих аналогичных пиков (5 мая 2022 года и 10 декабря 2024 года). Если раньше рекордное число вспышек складывалось из активности нескольких групп пятен, то на этот раз все 29 импульсов энергии произошли в одной единственной группе под номером 4566, которая сейчас находится практически в центре солнечного диска.

- реклама -

Интересно, что подсчеты зависят от часового пояса: 5 мая 2022 года по московскому времени ученые насчитали 29 вспышек, а по всемирному координированному времени (UTC) их было уже 32.

Несмотря на впечатляющую цифру, поводов для тревоги пока нет. Большинство зафиксированных вспышек относились к средним категориям C и M. Как поясняют специалисты, когда Солнце производит много вспышек подряд, у него просто не остается времени на накопление энергии для одного действительно мощного и разрушительного взрыва класса X.

Кстати, с начала текущего 11-летнего солнечного цикла в 2020 году на Солнце не было зафиксировано ни одной вспышки уровня X10 и выше.