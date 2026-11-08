Православным россиянам рассказали, кому молиться о здоровье родителей

В современной жизни, полной суеты и забот, люди нередко забывают уделять достаточно внимания своим отцам и матерям. Однако церковный календарь предлагает верующим прекрасные поводы, чтобы вспомнить о самых близких людях и выразить им свою любовь через молитву. Об этом NEWS.ru рассказал заместитель председателя Русского народного собора Михаил Иванов.

По словам эксперта, в первую очередь стоит обратиться к святым благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромским. Они традиционно почитаются в православии как главные покровители крепкого брака и семейного очага.

«В их день особенно хорошо поздравить родителей, пожелать им мира, любви и долголетия», — отметил Михаил Иванов, подчеркнув, что искренняя молитва этим святым способна укрепить здоровье старшего поколения.

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Еще одной важной датой эксперт назвал день памяти святых Иоакима и Анны — родителей Пресвятой Богородицы. Этот праздник по праву считается днем всех родителей, которые воспитывают своих детей в вере и благочестии.

«В памятную дату можно вспомнить о том, как важно быть примером для своих детей», — добавил представитель Русского народного собора.

Помимо этих дат, Михаил Иванов посоветовал верующим возносить молитвы за благополучие отца и матери в дни памяти преподобных Кирилла и Марии — родителей преподобного Сергия Радонежского.

Также для укрепления семейного благополучия и здравия близких традиционно обращаются с молитвами к святым мученикам Адриану и Наталии, святым мученикам Гурию, Самону и Авиву, святителю Николаю Чудотворцу.