Новые электронные сервисы в медицине для рязанцев обсудили Леонов и Пшенников

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Олег Леонов провел рабочую встречу с министром здравоохранения региона Александром Пшенниковым. Стороны обсудили ключевые направления развития системы здравоохранения и механизмы защиты прав пациентов.

В ходе встречи министр здравоохранения подробно рассказал об основных направлениях развития региональной системы здравоохранения, текущих задачах и изменениях, происходящих в отрасли. Особое внимание было уделено теме цифровизации медицинской сферы.

Александр Пшенников поделился планами по внедрению электронных сервисов, совершенствованию внутренних процессов и использованию современных технологий для повышения доступности медицинской помощи для жителей региона. Этот вопрос становится одним из ключевых в стратегии развития здравоохранения Рязанской области.

Отдельным блоком обсуждались вопросы взаимодействия между институтом Уполномоченного по правам человека и Министерством здравоохранения. В центре внимания оказались ситуации, связанные с нарушением прав пациентов, и поиск эффективных решений в случаях, когда граждане сталкиваются с трудностями при получении медицинской помощи.

Олег Леонов подчеркнул, что для него важно выстраивать прямой рабочий диалог с профильными ведомствами.

«Это позволяет быстрее разбираться в проблемах, понимать возможности их решения и своевременно подключать необходимые службы», — отметил уполномоченный.

Омбудсмен выразил уверенность, что налаженное взаимодействие будет способствовать более эффективной защите прав жителей Рязанской области в сфере здравоохранения.