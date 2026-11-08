Медведи вместо следов: почему поиски семьи Усольцевых стали опаснее зимой

Зимний лес скрывает не только следы пропавших людей, но и угрозы, с которыми поисковики раньше сталкивались гораздо реже. Активность медведей, сложный рельеф и снег, уничтожающий возможные улики, меняют условия поисковых операций. Председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев рассказал ТАСС, почему добровольцам пришлось отказаться от части запланированных мероприятий в районе исчезновения семьи Усольцевых и какие опасности подстерегают тех, кто отправляется в лес.

Почему поиски семьи Усольцевых осложнились зимой

В районе исчезновения семьи Усольцевых уже установилась зимняя погода. По словам Сергеева, сейчас важнее не столько непосредственно искать пропавших, сколько удерживать добровольцев от самостоятельных походов в опасную местность.

«В этом сезоне не так важен сам процесс поиска, сколько сдерживание большого числа слегка одержимых ребят, которые хотят найти пропавших», — пояснил глава «ЛизаАлерт».

Он отметил, что стихийные группы туристов могли стать причиной новых трагедий. Добровольцы стремились самостоятельно обследовать территорию, однако сложный рельеф и активность диких животных делали такие вылазки особенно рискованными.

Совместная работа поисковых служб помогла избежать массовых самостоятельных походов. При этом системная работа по поиску семьи продолжается.

Шансы обнаружить новые следы Сергеев оценил как очень невысокие. Снег при таянии превращается в воду, которая промывает горную местность и уничтожает возможные следы. Дополнительную опасность создают медведи, активность которых в этом сезоне заметно осложнила поисковые мероприятия.

Медведи стали серьезной угрозой для поисковиков

Григорий Сергеев подчеркнул, что за время существования «ЛизаАлерт» добровольцы не сталкивались с настолько выраженной угрозой со стороны медведей.

По его словам, поисковые группы работают на природе практически ежедневно в большинстве регионов России. Свежие следы животных и повреждения деревьев специалисты обнаруживают даже в Московской области.

Однако прежде поисковики не оказывались в ситуациях, когда нападение медведя становилось непосредственной угрозой.

В этом году добровольцы особенно тщательно соблюдают меры безопасности. Они передвигаются группами и стараются заранее предупредить животных о своем приближении.

Для этого используют сирены, сигналы охотника и фальшфейеры.

«Мы не застаем зверя врасплох, он знает, что мы идем, и он в состоянии уйти с этого места и не выходить в конфликтную ситуацию», — рассказал Сергеев.

Таким образом, шум и движение группами помогают поисковикам снизить вероятность неожиданной встречи с хищником.