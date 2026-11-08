Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября для всех знаков зодиака

Грядущая неделя станет для многих знаков зодиака настоящим испытанием на прочность и одновременно шансом изменить свою жизнь к лучшему. Новолуние в Скорпионе, которое прошло 9 ноября, разделило знаки зодиака на два лагеря: одним астрологи обещают взлет в доходах и карьере, другим — риск серьезных финансовых потерь. Чтобы не попасть в число неудачников, важно правильно распорядиться энергиями недели и выбрать верную стратегию.

Астрологи настоятельно рекомендуют не спешить с масштабными начинаниями в первые дни недели. Понедельник и вторник идеально подходят для завершения накопившихся дел, разбора «долгов» — как финансовых, так и эмоциональных, и пересмотра планов.

Настоящий перелом наступит после 13 ноября: именно с этого момента звезды откроют окно возможностей для активных переговоров, принятия важных решений и запуска новых проектов. До этой даты любая спешка может обернуться ошибками, которые потом придется исправлять.

Финансовые подсказки недели

9 ноября (понедельник): день для пересмотра бюджета. Откажитесь от необязательных трат, проанализируйте, куда уходят деньги, и наметьте стратегию экономии.

день для пересмотра бюджета. Откажитесь от необязательных трат, проанализируйте, куда уходят деньги, и наметьте стратегию экономии. 11 ноября (среда): идеальный день для проверки платежей, долгов и финансовых обязательств. Сверьте все квитанции, напомните должникам о себе и убедитесь, что ни один важный платеж не просрочен.

идеальный день для проверки платежей, долгов и финансовых обязательств. Сверьте все квитанции, напомните должникам о себе и убедитесь, что ни один важный платеж не просрочен. 13 ноября (пятница): возвращайтесь к отложенным переговорам и сделкам. Внимательно проверяйте условия договоров — именно в этот день высок риск упустить важные детали.

возвращайтесь к отложенным переговорам и сделкам. Внимательно проверяйте условия договоров — именно в этот день высок риск упустить важные детали. 15 ноября (воскресенье): лучшее время для планирования крупных покупок и расходов на вторую половину месяца. Звезды благоприятствуют взвешенным тратам.

Фавориты недели

Скорпион

Именинники недели получают уникальный шанс определить новые жизненные цели и начать важные перемены. Новолуние в вашем знаке открывает окно возможностей, которым нужно воспользоваться мудро.

Весы

Для вас неделя станет временем прояснения отношений и удачных договоренностей. То, что долго казалось запутанным, наконец обретет ясность.

Близнецы

Вы получите возможность решить затянувшиеся вопросы и вернуться к новым планам, которые раньше казались недоступными.

Овен

В начале недели Овнам стоит притормозить свою природную стремительность. Важные решения и финансовые вложения лучше отложить, а вот проверку договоренностей провести обязательно. К выходным рабочая и личная жизнь войдут в привычное русло, и вы снова почувствуете уверенность в себе.

Совет недели: сначала разберитесь со старыми делами, прежде чем браться за новые.

сначала разберитесь со старыми делами, прежде чем браться за новые. Благоприятный день: 15 ноября.

15 ноября. Неблагоприятный день: 13 ноября.

13 ноября. Подсказки звезд: в понедельник пересмотрите планы, в среду проверяйте договоренности, в воскресенье обсуждайте новые идеи.

Телец

Тельцам неделя подарит возможность взвешенно подойти к финансовым и личным вопросам. Особенно осторожными стоит быть в первой половине недели — после пятницы переговоры станут продуктивнее, а решения — яснее.

Совет недели: не торопитесь с выбором, дайте себе время на раздумья.

не торопитесь с выбором, дайте себе время на раздумья. Благоприятные дни: 10 и 15 ноября.

10 и 15 ноября. Неблагоприятный день: 13 ноября.

13 ноября. Подсказки звезд: во вторник пересмотрите расходы, в четверг обсуждайте условия сотрудничества, в воскресенье принимайте важные решения.

Близнецы

Близнецам стоит вернуться к незавершенным задачам и навести порядок в финансовых обязательствах. К концу недели звезды подготовили приятный сюрприз: неожиданные знакомства и творческие идеи могут открыть совершенно новые перспективы.

Совет недели: завершайте старое, прежде чем начинать новое.

завершайте старое, прежде чем начинать новое. Благоприятный день: 15 ноября.

15 ноября. Неблагоприятный день: 13 ноября.

13 ноября. Подсказки звезд: в понедельник расставьте приоритеты, в среду завершайте старые дела, в воскресенье заводите полезные знакомства.

Рак

Ракам неделя принесет возвращение к прошлым отношениям или нерешенным семейным вопросам. Не пугайтесь этого — используйте момент для откровенных разговоров, которые давно назрели. Серьезные выводы лучше делать ближе к выходным, когда эмоции улягутся.

Совет недели: обсуждайте проблемы спокойно, без надрыва.

обсуждайте проблемы спокойно, без надрыва. Благоприятные дни: 10 и 14 ноября.

10 и 14 ноября. Неблагоприятный день: 12 ноября.

12 ноября. Подсказки звезд: во вторник не спешите с выводами, в среду и субботу поговорите с близкими.

Лев

Львы получат мощную поддержку единомышленников, что поможет продвинуть важные проекты. Однако в начале недели стоит избегать поспешных финансовых решений — звезды предупреждают о риске ошибок. К выходным наладится и личная жизнь: станет проще договориться с близкими.

Совет недели: действуйте только после тщательной проверки.

действуйте только после тщательной проверки. Благоприятный день: 15 ноября.

15 ноября. Неблагоприятный день: 14 ноября.

14 ноября. Подсказки звезд: в понедельник обсуждайте общие планы, в среду контролируйте расходы, в воскресенье принимайте решения.

Дева

Девам неделя потребует максимальной сосредоточенности на профессиональных задачах. Не берите на себя слишком много — делегируйте и проверяйте детали. Новые решения и важные договоренности лучше обсуждать во второй половине недели, когда туман рассеется.

Совет недели: не принимайте решения в спешке.

не принимайте решения в спешке. Благоприятные дни: 12 и 15 ноября.

12 и 15 ноября. Неблагоприятный день: 13 ноября.

13 ноября. Подсказки звезд: во вторник проверяйте документы, в четверг завершайте начатое, в воскресенье обсуждайте новые задачи.

Весы

Весам предстоит уделить внимание незавершенным рабочим и финансовым вопросам в первой половине недели. Зато после пятницы откроется окно для удачных договоренностей, планирования поездок и обсуждения смелых идей.

Совет недели: наведите порядок в старых делах — это откроет дорогу новому.

наведите порядок в старых делах — это откроет дорогу новому. Благоприятные дни: 10 и 15 ноября.

10 и 15 ноября. Неблагоприятный день: 13 ноября.

13 ноября. Подсказки звезд: в понедельник исправляйте ошибки, в среду контролируйте финансы, в воскресенье стройте новые планы.

Скорпион

Для Скорпионов неделя станет поворотной: новолуние в вашем знаке открывает период перемен. Однако в начале недели не форсируйте события — лучше пересмотрите планы и финансовые вопросы, а активные шаги оставьте на выходные.

Совет недели: четко определите, что именно вы хотите изменить.

четко определите, что именно вы хотите изменить. Благоприятные дни: 9 и 15 ноября.

9 и 15 ноября. Неблагоприятный день: 13 ноября.

13 ноября. Подсказки звезд: в понедельник определите приоритеты, в среду пересмотрите финансовые планы, в воскресенье переходите к действиям.

Стрелец

Стрельцам сейчас особенно важно окружить себя надежными партнерами. В финансовых вопросах сохраняйте здоровую осторожность, а к выходным смело возвращайтесь к новым рабочим и личным планам.

Совет недели: рассчитывайте силы заранее, не берите на себя слишком много.

рассчитывайте силы заранее, не берите на себя слишком много. Благоприятный день: 15 ноября.

15 ноября. Неблагоприятный день: 12 ноября.

12 ноября. Подсказки звезд: во вторник выбирайте союзников, в четверг не давайте деньги в долг, в воскресенье обсуждайте перспективы.

Козерог

Козерогов ждет насыщенная рабочая неделя с большим объемом задач. Четкий план и внимательное отношение к документам станут вашими главными союзниками. Организационные вопросы и переговоры о сотрудничестве будут решаться на удивление легко.

Совет недели: проверяйте важные детали дважды.

проверяйте важные детали дважды. Благоприятные дни: 12 и 15 ноября.

12 и 15 ноября. Неблагоприятный день: 13 ноября.

13 ноября. Подсказки звезд: в понедельник составьте план, в четверг проверяйте документы, в воскресенье обсуждайте сотрудничество.

Водолей

Водолеям старые рабочие задачи могут потребовать совершенно нового подхода. Не спешите отказываться от прежних идей — возможно, их стоит лишь немного доработать. Во второй половине недели откроется больше возможностей для творчества и самовыражения.

Совет недели: дорабатывайте важные идеи, а не бросайте их на полпути.

дорабатывайте важные идеи, а не бросайте их на полпути. Благоприятный день: 15 ноября.

15 ноября. Неблагоприятный день: 14 ноября.

14 ноября. Подсказки звезд: во вторник вернитесь к отложенным идеям, в четверг исправляйте ошибки, в воскресенье проявляйте инициативу.

Рыбы

Рыбам домашние дела и финансы лучше привести в порядок до конца недели, избегая необязательных расходов. После пятницы откроется окно для обсуждения поездок, обучения и творческих планов — звезды будут на вашей стороне.

Совет недели: наведите порядок в делах, и новое войдет в вашу жизнь легче.

наведите порядок в делах, и новое войдет в вашу жизнь легче. Благоприятные дни: 10 и 15 ноября.

10 и 15 ноября. Неблагоприятный день: 13 ноября.

13 ноября. Подсказки звезд: в понедельник займитесь домашними вопросами, в среду сократите лишние расходы, в воскресенье планируйте новые дела.

По материалам «7дней.ru«