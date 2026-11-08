Врач-нарколог предупредил об опасности глинтвейна на морозе

С наступлением холодов на улицах городов все чаще можно увидеть людей с горячительными напитками. Однако попытка согреться глинтвейном или грогом на морозе является одним из самых коварных сценариев, способных привести к трагическим последствиям. Об этом в беседе с aif.ru предупредил врач-нарколог, психиатр Сергей Золотилов.

По словам эксперта, распространенный миф о том, что алкоголь согревает, в корне неверен. На самом деле этанол лишь создает кратковременную иллюзию жара.

«Алкоголь не согревает. Подчеркиваю, он создает иллюзию тепла. Этанол расширяет периферические сосуды кожи, кровь приливает к поверхности, и человек за несколько минут чувствует жар. Но именно через расширенные сосуды тело быстрее теряет тепло. Теплоотдача мощнейшая в мороз», — пояснил доктор.

В результате такой реакции организма происходит резкое падение внутренней температуры тела, что напрямую ведет к гипотермии и обморожениям, даже если человек этого изначально не ощущает.

Помимо физического замерзания, алкоголь на холоде отключает механизмы самосохранения. Притупляется чувство холода, нарушается критическая оценка своего состояния и снижается мышечный тонус. В нетрезвом виде на скользкой улице многократно возрастает риск падений и травм. Если человек теряет сознание на морозе, смерть от переохлаждения может наступить всего за несколько часов.

Отдельную опасность алкоголь представляет для сердечно-сосудистой системы. На холоде сосуды человека рефлекторно сужаются, чтобы сохранить тепло, а алкоголь принудительно их расширяет.

«Получаются своеобразные качели, которые могут спровоцировать гипертонический криз, аритмию или даже инфаркт», — подчеркнул Сергей Золотилов.

Эксперт напоминает, что глинтвейн и грог — это прежде всего алкогольные напитки с высокой скоростью всасывания. Их приятный вкус и аромат специй лишь маскируют крепость, создавая ложное чувство безопасности.