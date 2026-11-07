Автоэксперт назвал главную ошибку водителей при прогреве машины зимой

С наступлением морозов среди автомобилистов традиционно возобновляются споры о необходимости прогрева двигателя перед поездкой. Автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с URA.RU объяснил, почему старые правила уже не актуальны, но полностью отказываться от этой процедуры в зимний период все же опасно для «сердца» автомобиля.

Традиция подолгу греть машину тянется еще со времен карбюраторных двигателей. В те годы на морозе топливная смесь формировалась некорректно, из-за чего мотор мог работать с перебоями или глохнуть. Прогрев был необходим, чтобы смесь «устаканилась».

Однако сегодня эта проблема решена на заводском уровне. «Сейчас у большинства автомобилей инжекторы, и компьютер сам отвечает за обогащение смеси», — пояснил Дмитрий Славнов. Электроника современных машин самостоятельно и мгновенно регулирует работу двигателя, делая длительный прогрев на холостых оборотах бессмысленным.

Несмотря на совершенствование систем подачи топлива, эксперты категорически не рекомендуют сразу после запуска нажимать на педаль газа и начинать движение. Главная угроза для холодного мотора заключается в свойствах моторного масла.

При минусовых температурах смазочная жидкость густеет, становясь по консистенции похожей на кисель. В таком состоянии она медленнее циркулирует по системе. Если водитель сразу дает нагрузку на двигатель, трущиеся элементы начинают работать практически без полноценной смазки.

«Здесь могут появиться задиры и другие проблемы, ведущие к преждевременному износу деталей», — предупредил специалист.

По словам Дмитрия Славнова, оптимальное время прогрева современного автомобиля составляет всего три-пять минут в зависимости от температуры на улице. Этого интервала вполне достаточно, чтобы масло начало циркулировать, а основные узлы двигателя получили необходимую защиту.

При этом эксперт подчеркнул, что ждать, пока стрелка температуры достигнет рабочей отметки, не нужно. Это лишь пустая трата времени и топлива, так как двигатель эффективнее прогревается именно в движении, но при условии плавного старта и низких оборотов.