Гигантские тараканы выселили москвича из квартиры на Патриках

Аренда престижного жилья в центре Москвы обернулась для молодого специалиста настоящим испытанием и судебным разбирательством. Звукорежиссер через суд требует возврата залога в размере 99 тысяч рублей за однокомнатную квартиру на Патриарших прудах, которая оказалась заражена крупными насекомыми.

По данным канала «База», молодой человек снял жилье у семьи творческих людей — писательницы и ее дочери-режиссера. Стоимость аренды составляла 100 тысяч рублей в месяц, что подразумевало соответствующие условия проживания. Однако реальность превзошла ожидания: квартиру пришлось делить с тараканами «размером с мышь».

Поначалу жилец пытался решить проблему самостоятельно, расставляя ловушки и вызывая дезинсекторов за свой счет. В первое время хозяйка компенсировала эти расходы, однако насекомые продолжали возвращаться, превращая жилье в настоящее логово, несмотря на все усилия по уничтожению вредителей.

В сентябре, не выдержав антисанитарных условий, молодой человек принял решение съехать. По его словам, он действовал строго по закону: предупредил хозяйку о расторжении договора в мессенджере, а также направил официальное уведомление по почте.

Однако при попытке провести финальную приемку квартиры и вернуть платеж, арендодатель, по утверждению истца, на встречу не явилась. Впоследствии она перестала отвечать на звонки и сообщения, фактически удержав залог в размере 99 тысяч рублей.

Сейчас интересы арендатора представляет юрист, который уверен в правоте своего доверителя. Поскольку договор был расторгнут в установленном порядке и у жильца нет задолженностей по оплате, закон полностью на его стороне.