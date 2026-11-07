Борис Ясинский взял под особый контроль ремонт улицы Садовой из-за срыва сроков

Глава администрации города Рязани Борис Ясинский провел инспекцию ключевых строительных и благоустроительных объектов областного центра. По итогам объезда мэр дал поручения подрядчикам и отметил проекты, которые успешно реализуются при активном участии местных жителей.

Особое внимание глава города уделил улице Садовой, где работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Проект предусматривает обновление дорожного полотна и установку уличного освещения в историческом стиле.

Однако Борис Ясинский выразил недовольство темпами и качеством работ текущего подрядчика. Ситуация взята на особый контроль городской администрации, а исполнителю дан срок на исправление всех выявленных недочетов.

В позитивном ключе мэр оценил ход масштабной реконструкции Лыбедского бульвара. Работы идут строго по утвержденному графику. К настоящему моменту уже полностью готовы к эксплуатации детская и спортивная площадки, а также специальная зона для выгула собак.

В настоящее время рабочие завершают монтаж входной арки, лестничных маршей, обустройство водоема и прогулочных зон. Объект уверенно выходит на финишную прямую.

На улице Павлова в октябре к работам приступила новая подрядная организация. Ей предстоит завершить начатый объем задач: заменить инженерные коммуникации, организовать полноценную пешеходную зону, установить современное освещение, системы видеонаблюдения, лавочки и провести комплексное озеленение территории. Глава администрации подчеркнул, что, несмотря на сжатые сроки, главным и неоспоримым приоритетом остается высокое качество выполняемых работ.

Отдельно Борис Ясинский отметил успехи в поселке Элеватор. Благодаря активности ТОС и лично его председателя Галины Кирьяковой, в рамках программы поддержки местных инициатив был качественно отремонтирован участок дороги вдоль дома № 11.

Довольные результатом жители не остановились на достигнутом и выдвинули новые конструктивные предложения: установить искусственную неровность у школы для безопасности детей, благоустроить территорию у гаражей и увековечить память Героя Советского Союза Александра Федоровича Гусева путем установки памятной доски. Все эти инициативы уже взяты в работу городской администрацией.