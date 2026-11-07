В Рязани восстановят крыльцо детского центра «Феникс», разрушенное в ДТП

Администрация Рязани объявила о намерении восстановить крыльцо детского центра «Феникс» на улице Право-Лыбедской. Об этом стало известно из официального комментария пресс-службы мэрии, опубликованного в соцсетях под постом губернатора Павла Малкова.

В городской администрации пояснили, что решение о демонтаже крыльца было принято после технического обследования здания. Специалисты обнаружили, что конструкция находится в аварийном состоянии и может обрушиться, что создавало бы опасность для посетителей центра, особенно для детей.

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«Во время обследования возникла угроза обрушения, поэтому мы демонтировали крыльцо. По готовой документации проведём работы по восстановлению объекта», — сообщили в мэрии.

Здание, в котором расположен детский центр «Феникс», является памятником архитектуры XIX века. В 2008 году здесь произошёл пожар, в 2010-2011 годах дом реконструировали.

Напомним, в ночь на 23 мая в центре Рязани произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Машина врезалась в здание Центра детского творчества «Феникс». Удар пришёлся на лестничную группу и колонну, поддерживающую козырёк над входом, — опора была снесена.