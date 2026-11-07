В Рязани ищут пропавшую 31 октября учительницу Ирину Панькину

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» объявил о начале поисков жительницы Рязани Ирины Панькиной. Женщина пропала 31 октября, и с тех пор ее местонахождение остается неизвестным.

По имеющимся открытым данным, пропавшая работает учителем географии в рязанском лицее №4.

- реклама -

Приметы Ирины Панькиной: рост 161 см, телосложение худощавое, волосы черные, глаза зелено-карие. В день исчезновения женщина была одета в синюю куртку и бордовые кроссовки.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит всех жителей Рязани и области проявить бдительность. Если вы видели женщину, соответствующую этому описанию, или обладаете информацией о ее возможном местонахождении, немедленно сообщите об этом по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.