Лидия Федосеева-Шукшина, фото: кадр из фильма «Калина красная»
Новости кино и ТВ

Подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной раскрыла последнюю волю актрисы

Автор Анастасия Мериакри

Смерть народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной продолжает потрясать не только зрителей, но и тех, кто знал ее лично. Последние недели жизни выдающейся актрисы оказались тяжелым испытанием — она провела их в реанимационном отделении одной из столичных больниц, где врачи боролись за ее жизнь до самого конца.

О трагических подробностях последних дней звезды советского кинематографа изданию «МК» рассказала близкая подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной, ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник. По ее словам, медицинский персонал делал все возможное, чтобы спасти пациентку.

«Врачи делали все возможное. Одно время казалось, что удалось стабилизировать состояние. Мы все молились, надеялись и верили. Но, к сожалению, случилась беда. Наша страна потеряла великого человека», — поделилась Вербицкая-Линник.

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Особенно трогательным оказалось откровение подруги о том, о чем мечтала Лидия Николаевна в свои последние дни. По словам Юлии Вербицкой-Линник, актриса очень хотела дожить до весны, однако самым главным ее желанием было нечто большее, чем просто продолжение жизни.

«Лидия Николаевна очень хотела дожить до весны. Но самым главным желанием было, чтобы в ее большой семье наступил мир. Лидия Николаевна очень переживала из-за постоянных конфликтов, которые происходили. Она хотела, чтобы самые близкие ей люди нашли общий язык, дружили и собрались за одним большим столом», — рассказала адвокат.

Лидия Федосеева-Шукшина ушла из жизни в возрасте 88 лет. Эту печальную новость сообщили 7 ноября. Федосеева-Шукшина была известной актрисой советского кино, которую зрители помнят по таким фильмам, как «Калина красная», «Печки-лавочки», «Вам и не снилось…» и сериалу «Двенадцать стульев».

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